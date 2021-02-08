Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor
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Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor

08.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 08.02.2021 10:01

Geçtiğimiz yıllarda kilosu 10 liraya kadar çıkan ve bu nedenle tartışma konusu olan kuru soğana rağbet azaldı. Tonlarca kuru soğan depolarda çürümeye yüz tutarken, koyun yetiştiricileri kuru soğanları koyunlara yem olarak veriyor.

3 yıl öncesine kadar pazar ve marketlerde adeta vatandaşın cebini yakan fiyatlarda satılmasıyla uzun süre gündemde kalan kuru soğan, üretiminin en fazla yapıldığı illerden olan Amasya'nın Suluova ilçesinde bu yıl azalan tüketim nedeniyle çiftçinin elinde kaldı.

KİRLİLİĞE YOL AÇMAMAK İÇİN HAYVANLARA YEDİRİYORLAR

1990'lı yıllarda büyük kazanç sağlaması dolayısıyla 'Kırmızı altın' diye adlandırılan soğanı bu yılda umutla yetiştiren ancak korona virüs (Kovid-19) salgınının da etkisiyle düşen tüketimi nedeniyle hüsrana uğrayan çiftçiler ürünlerini derelere döküp kirliliğe yol açmamak için hayvanlarına yedirmeye başladı.

Bir zamanlar pazarda cep yakan ürün eski modasını kaybetti! Kuru soğanlar koyunlara yem olarak veriliyor

"İSRAF EDECEĞİMİZE HAYVANLARIMIZA YEDİRİYORUZ"

Soğanlarını satamayan çiftçilerin ürünlerini ağılına getirdiğini belirten koyun yetiştiricisi Sinan Ünlü, "Soğanı ırmağa dökerek israf edeceğimize hayvanlarımıza yediriyoruz" dedi.

YEMDEN TASARRUF ETTİ

100 koyunluk sürüsünün iki günde bir römork dolusu soğan tükettiğine değinen Ünlü, hayvanlarının sağlığına faydalı olduğuna inandığını ayrıca yemden de tasarruf elde ettiğini söyledi.

Bir zamanlar pazarda cep yakan ürün eski modasını kaybetti! Kuru soğanlar koyunlara yem olarak veriliyor

"SÜREKLİ İTHAL ÜRÜN GELİYOR"

Çiftçilerden Barbaros Keklik de, "Çiftçinin hiçbir ürünü maalesef para etmiyor. Pazar bulamıyoruz. Sürekli ithal ürün geliyor. Hayvancılıkta da durum aynı" diye konuştu.

Bir zamanlar pazarda cep yakan kuru soğan koyunlara yem olarak veriliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK

Haber Yorumları (6)
.: memeleketimiz tarım ülkesi ve biz ithal ediyoruz. . . . . halk da suçlu, ithal mallara rağbet etmeyin, yerli malını kullanarak ülkemize sağlığımıza çiftçimize destek verin.
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HARBİ KIZ: Geçen yılda farksizdı soğan çoktu depolarda farelere yem ettiler pahalı satalım diye. Bu açgözlülük insanoğlunun sonunu getiriyor işte. . . İşini hakkıyla yapan çiftçilerimiz baş tacımızdır biline. .
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123: İthal edip birilerinin cepleri dolacak.
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