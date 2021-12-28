Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı! Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı - Haberler Ekonomi
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Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı! Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını bugün geniş bir katılımla gerçekleştirdi. Toplantının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadesini kullandı.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısının ilki gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, toplantı sonrasında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk."

Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını yaptı! Bakan Nebati görüşmenin detaylarını Twitter'dan paylaştı

MERKEZ BANKASI BAŞKANI KAVCIOĞLU DA YER ALDI

Bakan Nebati başkanlığındaki toplantıda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yer aldı.

TEDBİR ALMAK AMACIYLA KURULDU

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Merkez Bankası Başkanı da komitenin üyeleri arasında bulunuyor. Komite, fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kuruldu. Özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermek de komitenin görevleri arasında.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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