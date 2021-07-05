Son dakika! Fitch, Coca-Cola İçecek'in kredi notlarını teyit etti, görünümünü pozitife yükseltti

Son dakika haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in yabancı para cinsinden uzun vadeli ve yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu "BBB-" olarak teyit ederken, "durağan" olan kredi notlarının...

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Coca-Cola İçecek'in yabancı para cinsinden uzun vadeli ve yerel para cinsinden uzun vadeli temerrüt derecelendirmesi notunu ve birincil teminatsız derecelendirme notunu "BBB-" olarak teyit ederken, "durağan" olan kredi notlarının görünümünü ise pozitife yükseltti.

Coca-Cola İçecek'ten yapılan açıklamaya göre, Fitch'in not görünümüyle ilgili yaptığı değişiklik, şirketin 2020 yılında devam eden operasyonel karlılığında ve finansal profilindeki iyileşmeyi yansıtıyor.

Coca-Cola İçecek'in kredi notu ile ana pazarlarındaki lider konumu, şirketin güçlü finansal profili ve meşrubat sektörünün dayanıklı yapısı ile desteklenmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Pandemi döneminde krize hızlı bir şekilde yanıt vererek öngörülerimizin de ötesinde bir başarı yakaladık. Kredi notumuzun yatırım yapılabilir seviyede kalmasında çalışanlarımızın katkısı çok büyük. Çalışanlarımız, pandemi döneminde faaliyetlerimizin devamını sağlayan en önemli unsur oldu. Bu süreçte müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplumumuz için değer yaratmaya devam ettik. Türkiye dahil 10 ülkede 400 milyonun üzerinde tüketiciye hizmet veren bir şirket olarak müşterilerden tüketicilere, çalışanlarımızdan toplumun geneline kadar tüm paydaşlarımız için fayda sağlamaya devam ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, Fitch, Coca-Cola İçecek'in kredi notunun yükseltilmesine ilişkin açıklamasında, "Şirket, pandemi süresince alkolsüz içecek şişeleyicileri arasında global anlamda en güçlü performanslardan birini sergiledi. Şirketin güçlü faaliyet marjı ve disiplinli işletme sermayesi yönetimi ile desteklenen sağlıklı nakit akışı, derecelendirmeyi etkileyen faktörlerin başında geldi. Potansiyel döviz risklerine karşı doğal korunmayı artıran temkinli finansal politikası da etkili oldu." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, The Coca-Cola Company ile olan stratejik ilişkinin de olumlu bir faktör olduğu vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu