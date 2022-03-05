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Fırtına ve soğuklar balık fiyatlarını etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Fırtına ve soğuklar balık fiyatlarını etkiledi

Ülke genelinde Mart ayı ile birlikte etkili olan soğuk ve yağışlı hava balık fiyatlarını yükseltti.

Ülke genelinde Mart ayı ile birlikte etkili olan soğuk ve yağışlı hava balık fiyatlarını yükseltti. Aydın'ın 30 yıllık balıkçılarından Yaşar Kaplan, soğuk ve fırtına dolayısıyla balıkçıların denize açılmaması nedeniyle balık fiyatlarının artmasına rağmen Aydınlıların balıktan vazgeçemediğini söyledi.

Gencinden yanlışına insanların en doğal besin olan balık vatandaşların gözdesi olmaya devam ediyor. Vatandaşların artan fiyatlara rağmen vazgeçemediklerini belirten Kaplan, özellikle hafta sonları daha yoğun bir tüketim olduğunu söyledi. Bazı kişilerin damak tadı dolayısıyla, bazı kişilerin ise hekim tavsiyesi ile balık tükettiğini belirten Aydın'ın kıdemli balıkçılarından Yaşar Kaplan, "Soğuk balıkların gelişip yağlanması için iyidir. Ancak son günlerdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılmadığından dolayı tezgahlarda balık azaldı. Hem balığın azalması hem de maliyetlerin artması nedeniyle fiyatlar yükseldi ama tüketim aynı seyrinde devam ediyor" dedi. - AYDIN

Fırtına ve soğuklar balık fiyatlarını etkiledi

Fırtına ve soğuklar balık fiyatlarını etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Togo Cumhuriyeti, Fırtına, Aydın, Mart, Ekonomi, Haberler

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