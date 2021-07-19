GAZİANTEP - Fırat suyu kenarında yetişen Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor
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GAZİANTEP - Fırat suyu kenarında yetişen Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Ekonomi

UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'e özgü lezzetlerden Nizip nanesi, 20 ülkedeki yemekleri lezzetlendiriyor.

UNESCO tarafından "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil edilen Gaziantep'e özgü lezzetlerden Nizip nanesi, 20 ülkedeki yemekleri lezzetlendiriyor.

Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, AA muhabirine, nanenin Nizip'te 1960'lı yıllarda üretilmeye başlandığını, ürünün iklim koşullarına uyum sağlamasıyla ilçenin en önemli gelir kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Sarı, çiftçiler tarafından fideleme yöntemi kullanılarak dikilen Nizip nanesinin, bölgenin sıcak hava şartlarında gölgede kurutulduğunu belirtti.

Borsanın girişimiyle Nizip nanesinin coğrafi işaretle koruma altına alındığını dile getiren Sarı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen nanenin yüzde 60'ını Nizip ilçemiz tek başına karşılamaktadır. Aroması ve rengiyle diğer nanelerden ayrılıyor. Kendisine has aroması vardır. Ekonomik geliri iyi olduğundan çiftçilerimiz de ilgi göstermeye başladı. Nane, suyu sevdiği için Fırat kenarında yoğun olarak yetiştiriliyor. Emek, ustalık isteyen bir ürün. Kurutulması bile başlı başına ustalık istiyor. Ağaç gölgesinde kurutulduğu için rengi daha güzel oluyor."

Nizip Ticaret Borsası olarak bölgenin yöresel ürünlerini korumak, marka değerlerini ve bilinirliklerine katkı sağlamak amacıyla coğrafi işaret çalışmalarına devam edeceklerini belirten Sarı, "Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Nane üreticisi Fadıl Kılıç, nane üretiminin mayıs ayında başlayıp ekime kadar sürdüğünü, ilçelerinde yetiştirilen nanenin coğrafi işaret tescili sonrasında bilinirliliğinin arttığını söyledi.

Kılıç, "20 ülkeye yılda 150 ton nane gönderiyoruz. Coğrafi işaretin ardından naneye olan talep arttı. Yörenin ikliminden dolayı daha lezzetli buluyorlar." dedi.

GAZİANTEP - Fırat suyu kenarında yetişen Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor
GAZİANTEP - Fırat suyu kenarında yetişen Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor
GAZİANTEP - Fırat suyu kenarında yetişen Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor
GAZİANTEP - Fırat suyu kenarında yetişen Nizip nanesi, 20 ülkeye ihraç ediliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

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