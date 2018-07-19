Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı firari FETÖ'cü Akın İpek'e Londra'da ev hapsi verildi, pasaportuna da el konuldu. Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) "çatı davası"nın firari sanığı ve eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kısa bir süre önce Londra'da görüntülenmişti.

LONDRA'NIN LÜKS SEMTİNDE OFİSLERİ BULUNUYOR

Kent merkezindeki "Temple" semtindeki lüks, tarihi binada bir ofisi merkez olarak kullanan İpek'in, kentin finans merkezi The City'de ve Gray's Inn Road'da da birer ofisi bulunuyor.

DAVALARI KAYBETTİ

İngiltere Yüksek Mahkemesi İpek'in şirketin varlıklarını kişisel hukuki masrafları için kullanmasına izin vermemişti. Mahkeme, Koza Altın'ın İngiltere'deki iştiraki Koza Ltd'in İpek'in kişisel hukuki mücadelesini finanse etmek zorunda olmadığına hükmetmişti. Alınan kararda İpek'in, şirkete ait on milyonlarca doları banka dekontları ve diğer belgelerle sakladığının kanıtlanması etkili olmuştu.

FETÖ çatı davasının firari sanığı Koza Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu 45 sanığın yargılandığı Koza İpek Holding davasının da sanıkları arasında bulunuyor. Firari Akın İpek hakkında yakalama kararları bulunuyor.

İpek, "terör örgütü yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen, arama, el koyma ve kayyum atama kararları nedeniyle adil yargılanma ve mülkiyet hakları ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, İpek'in, adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını "kabul edilemez" bulmuş ve mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine karar vermişti.

AKIN İPEK KİMDİR?

3 Mart 1963 Adana doğumlu olan Hamdi Akın İpek d. Ankara TED (Türk Eğitim Derneği)'den sonra İngiltere'de ekonomi, Hacettepe Üniversitesi'nde işletme eğitimi almıştır. Babası Ali İpek tarafından kurulan İpek Matbaacılık'ın ve Koza İpek Holding'in yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. İpek Üniversitesi'ni kurmuştur.

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