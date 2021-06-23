Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi

Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Finike ilçesinde 19 metre 45 santim uzunluğunda yeni sahil güvenlik arama kurtarma botu hizmete girdi.

Antalya'nın Finike ilçesinde 19 metre 45 santim uzunluğunda yeni sahil güvenlik arama kurtarma botu hizmete girdi.

Botun hizmete alınması sebebiyle yapılan törende yeni bot hakkında bilgi veren TCSG 914 Bot Komutanı Asb. Kd. Üçvş. Melih Başaran, yasa dışı faaliyetlerin tespiti, önlenmesi, arama kurtarma ve devriye maksadıyla TCSG 914 Finike'de görevlendirildiğini söyledi. Ağır hava ve deniz koşullarında görev yapmak üzere tasarlanmış olan yeni arama kurtarma botunun 19.45 metre uzunluğa ve 33.6 tonluk deplasmana sahip olduğunu söyleyen Başaran " 33 Kts sürat yapabilmekte, alabora olduğunda kendiliğinden doğrulabilmektedir" dedi.

TCSG 914 yeni arama kurtarma botunun hizmete alınması törenine Finike kaymakamı Zafer sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Finike Başsavcısı Emre Kaya ve ilçe protokolü katıldı. - ANTALYA

Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi
Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi
Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi
Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
İntihara teşebbüs olayını gören cep telefonunu alıp olay yerine koştu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
200 kişilik ekip tarafından aranan adam, ormanda ağaca asılı halde bulundu
Kanlar içerisindeki kadını çevredekiler fark etti! Sokak ortasında düşük yapıp, bebeğini çöpe attığı ortaya çıktı
Kanlar içerisindeki kadını çevredekiler fark etti! Sokak ortasında düşük yapıp, bebeğini çöpe attığı ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Vladimir Putin Mustafa Şentop Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses
Spor Burak Yılmaz Yiğit Şardan Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Finike'de yeni sahil güvenlik botu hizmete girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 13:02:14. #1.13#

title