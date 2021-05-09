Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
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Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi

Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Finike ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Finike ilçesi Aydoğanlar Sitesi sakinlerine iftar sonrası sinevizyon gösterimi ile Trafik Farkındalık Eğitimi verildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Finike ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Trafik haftası etkinlikleri kapsamında Finike ilçesi Aydoğanlar Sitesi sakinlerine iftar sonrası sinevizyon gösterimi ile Trafik Farkındalık Eğitimi verildi.

Eğitim faaliyetinde vatandaşlara trafik kuralları ile çocuklara trafik bilinci sinevizyon sistemi ile anlatıldı. Aydoğanlar sitesinde bulunan çocuklara trafikte ebeveynlerini uyarmaları amacıyla kırmızı düdük ve pandemi sürecinde evde güzel vakit geçirmeleri amacıyla oyuncak ve boyama kitabı dağıtıldı. Ayrıca Anneler Günü sebebiyle kadınlara "Evdeyim ama Trafik Kuralları Aklımda" yazılı hediyeler dağıtıldı.

Jandarma trafik timleri tarafından verile eğitim faaliyetine site sakinleri, evlerinin balkon ve pencerelerinden Türk bayrakları sallayarak ve alkışlayarak destek verdi. - ANTALYA

Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi
Finike'de sinevizyon gösterimi ile trafik eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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