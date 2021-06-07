Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor

Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındık, 2013 yılından bu yana 'külleme' hastalığı ile mücadele ediyor.

Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden olan fındık, 2013 yılından bu yana 'külleme' hastalığı ile mücadele ediyor. Rekolteyi olumsuz etkileyen ve üreticilerin büyük mücadele verdiği hastalık, fındık bahçelerinde yeniden görülmeye başladı.

Her geçen yıl fındık ürününde rekolte düşüklüğüne yol açan hastalık yüzünden fındık üreticisi son yıllarda sorunlar yaşamaya devam ediyor. Fındıkta en önemli hastalıklardan olan ve yaklaşık 8 yıldır mücadele edilen külleme, beraberinde zararlılar ile birlikte ciddi rekolte kaybına yol açabiliyor. Üreticiler, pandemi döneminde daha çok girdikleri fındık bahçelerinde bakımlarını yaparak ilaçlamalarını sürdürüyor. Ancak alınan tedbirler ve müdahalelere rağmen külleme hastalığı her geçen yıl yeniden kendini gösteriyor.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, şuanda külleme hastalığının tam ortaya çıktığı dönemde olunduğunu belirterek, ilaçlama yapılmayan bölgelerde hastalığın daha üst seviyelerde olduğunu söyledi. Çiftçilere yönelik sürekli olarak bilgilendirme çalışmalarının yapılığını kaydeden Soydan, "Üreticilerimiz de son yıllarda ciddi bir ilaçlama mücadelesi içindeler ama bunun yanın da ilaçlama yapmayan çiftçilerin bahçelerinde şuanda küllemenin daha fazla çıktığını görebiliyoruz. İlaç atanların bahçesinde ise zarar vermeyecek düzeyde ve bazılarında ise hiç yok" dedi.

"Rekolteyi düşürüyor, üreticinin ekonomik kaybına neden oluyor"

Külleme hastalığı ile artık fındık bahçelerinde erken mücadelenin çok daha önemli olduğunu kaydeden Soydan, "Yapmayanların bahçelerinde zaten artış olduğunu görüyoruz. Zaten külleme ile yaklaşık 8 yıldır mücadele ediyoruz. İlaç atılmayan bahçelerin zaten fındığı çuvala girene kadar ve çuvalda da iç kısımlarına hasar verdiğini ve çürüttüğünü söyleyebiliriz. Bu günlerde hastalığın boyutu daha çok ortaya çıkıyor. Külleme hastalığı hem rekolteyi olumsuz etkileyecektir, hem de üreticinin de ekonomik kaybına neden olacaktır, en önemli tarafı da bu. Bu nedenle külleme ile ilgili muhakkak mücadele yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu. - ORDU

Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor
Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor
Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri
Dosta güven düşmana korku! Başarıları ile adından söz ettiren SİHA'lar Yunan manşetlerinde: Sessiz ölüm makineleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hazal Kaya Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Fındıkta külleme hastalığı rekolteyi etkiliyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:22:43. #1.13#

title