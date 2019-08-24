Fındık üreticilerini uyardılar: "15 TL'nin altından fındık satmayın"

24.08.2019 17:23

Doğu Karadeniz'de son günlerde hakim olan yağmurlu hava en çok fındık üreticilerini üzdü. Fındığını toplamakla zorlanan üretici,Fındık bahçelerinde fındık ıslandığında alfatoksin tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını kaydedildi.



Son günlerde yağan yağmur nedeniyle fındık toplamakta zorlandıklarını ifade eden üretici Mehmet Gümüş, 'Fındık hasat sezonunun başladığı şu dönemde havaların yağmurlu gitmesi sebebiyle fındıklarımızı yeteri derecede kurutamıyoruz. Çok yağdığı zaman ise evimizde yağışların durmasını bekliyoruz. Bu işlem oldukça önemli. havaların yağışlı geçtiğinden mahsulümüzü ıslak alan ve nemli zemin toprağında beklettiğimizde anda, Hem fındığın kalitesinin düşmemesi hem de alfatoksin tehlikesine karşı karşıyayız" diye konuştu.



Üretici İsa Yavuz ise, "Bölgemizdeki yağış ciddi derecede bizlerin işlerini engelliyor. Fındık bahçesine gidemiyoruz . Şimdilik topladığımız ürünü naylon ve brandalar ile korumaya çalışıyoruz ancak uzun süre naylonun altında kalan fındık kızarıyor.buda randevuda düşük sebebiyet veriyor. Kızan fındık da belli süre sonra küflenebilir. Bizim endişemiz bu yönde. İnşallah güneş bir an önce açar ve ürünümüzü istediğimiz gibi kuruturuz" dedi.



'Fındık fiyatları yine 20 TL görecek'



Zonguldak Alaplı İlçesindeki açıklamada bulunan Fındık temsilcilerinin ortak görüşü olarak, yükseliş eğiliminde olan fındık fiyatının hafta sonundan itibaren gerilemeye başladığını belirtti. Fındığın fiyatının artacağını belirten Mehmet Koçak, şu ifadelere yer verdi: i



"Şuanda fiyat 15,50 liraya gerilemiş durumda. Bu düşüşün nedenini ihtiyacı olan üreticilerin piyasaya ürünleri indirmesidir. Fındık fiyatı yeniden yükselmeye başlayacaktır. Bugünlerde yaşanan süreç piyasada rakamın yükselmemesi için baskı oluşturma çalışmaları. Boş çabalar bunlar.bu sene ihracat her yönüyle önü açık. Bu yıl fiyat, tıpkı geçen sene olduğu aynı rakamlara görecektir." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA