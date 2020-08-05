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Fındığı yerden toplama ürün kalitesini yükseltiyor

Türk fındığının en büyük alıcılarından olan ve verim ile kalitenin yükseltilmesi için de oluşturulan Değerli Tarım Ekibi ile üreticilere destek sağlayan Ferrero firması uzmanları, ürünün tam olgunlaştırılarak daldan değil, yerden toplanması gerektiğini söyledi.

Fındığı yerden toplama ürün kalitesini yükseltiyor
05.08.2020 17:00 | Son Güncelleme: 05.08.2020 17:03

Türk fındığının en büyük alıcılarından olan ve verim ile kalitenin yükseltilmesi için de oluşturulan Değerli Tarım Ekibi ile üreticilere destek sağlayan Ferrero firması uzmanları, ürünün tam olgunlaştırılarak daldan değil, yerden toplanması gerektiğini söyledi.

Ferrero Değerli Tarım ekibinden Ziraat Mühendisi Ömer Yılmaz, bir yıl boyunca sarf edilen çabaların karşılığını tam olarak alabilmek için hasat ve sonrasındaki kurutma ile depolama işlemlerine çok dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Hasat için acele edilmemesi, öncesinde de bahçenin yabancı otlardan mutlaka temizlenmesi gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Bahçe temizliğinin ardından hasat zamanı doğru tespit edilmelidir. Erken hasat edilen ürünlerde kalite ve randıman kayıpları yaşanmaktadır. Üreticiler bahçelerinde zurufların sararması, tanenin kızarması ve dalları hafifçe salladıklarında fındığın yarıdan çoğunun dökülmesi gibi kriterleri de gözlemleyerek ürünlerinin hasat olgunluğuna ulaştığını tespit edebilirler" dedi.

Hasat zamanı kadar, hasat yönteminin de önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Üreticilerimizin önemli bir kısmı daldan kopararak hasat yapmayı tercih ediyor olsa bile bu doğru bir yöntem değildir. Bu yöntem de hasatta işçi maliyetleri yüksektir. Ürünün bir kısmı olgunlaşmadan dalından koparılmaktadır. Bu hasat yöntemi de gelecek yılın ürün gözlerini taşıyan sürgünlere de çok ciddi zararlar vermektedir. Ürünün daldan toplanması yerine yerden toplanması hem işçilik hem de ürün kalitesi açısından önemlidir. Bu yöntemlerin dışında özellikle son yıllarda makine ve file ile hasatta bölgelerimizde ciddi kullanım alanı kazanmıştır" şeklinde konuştu.

Fındığın kurutulma ve depolanması

Ürünün kurutulması aşamasında doğru nem seviyesinin sağlanması için tavsiye edilen kurutma üniteleri kullanılacaksa Ferrero Değerli Tarım ekibinin teknisyenlerinden bilgi alarak planlama yapılmasını isteyen Yılmaz, "Kurutma açık alanda yapılacaksa, harman yeri kirlilik kaynaklarından yol, jeneratör, kimyasallar ve hayvanlardan uzakta olmalıdır. Hem zuruflu hem de tane fındık toprak ve çim zemin üzerinde direk kurutulmamalıdır. Kurutma işlemi beton zemin yahut branda gibi örtüler üzerinde yapılmalıdır. Yağmurlu günlerde ürünün üzerinin kapatılması için su geçirmez örtüler hazırda bekletilerek tedbir alınmalıdır. Harmanda yapılan kurutmalarda hem zuruflu, hem de tane ürünün çok kalın serilmemesine dikkat edilmeli, günde en az iki kere karıştırma yapılmalıdır"

Kurutulan ürününün çuvallanması ve saklanması aşamalarında mutlaka jüt çuvallarda temiz bir zemin ve havalandırmaya sahip odalarda, paletler üzerinde ve istifler arasında boşluk olacak şekilde depolama yapılması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, üreticilerin bu konularda zirai ve sosyal uzmanlarla iletişime geçerek destek alabileceklerini de sözlerine ekledi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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