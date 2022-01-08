Fındığı katma değerli ürüne dönüştüren firma, enerjisini güneşten alıyor

GİRESUN (AA) - Giresun'da fındık işleme tesisinin çatısına devlet desteğiyle kurulan güneş enerji sistemi, elektrik ihtiyacının yarısını karşılıyor.

Tirebolu ilçesinde faaliyet gösteren firma Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi 14. Etap Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırım Projesi" çerçevesinde destek aldı.

Bu kapsamda tesise 550 panelden oluşan çatı tipi güneş enerji sistemi kuruldu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Halil Ak, AA muhabirine, tesislerinde fındığı kırıp, işleyip katma değerli ürün haline getirdiklerini söyledi.

Sürdürülebilir tarım, çevreye ve doğaya saygının firmalarının ana prensipleri olduğunu belirten Ak, bu nedenle de yenilenebilir enerji uygulamalarına yöneldiklerini aktardı.

Ak, Tarım ve Orman Bakanlığının da desteğiyle güneş enerji sistemleriyle ilgili hibe projesinden yararlandıklarını kaydederek, "Güneş enerji sistemlerini tesislerimizden birinin çatısına uyguladık. Bu aşağı yukarı 1 milyon 300 bin liralık bir yatırım, bunun yüzde 50'si hibe. 4,5 yılda tamamı geri dönüşecek bir yatırım, bu hibe desteğiyle 2,5 yıla iniyor." dedi.

"Pandemide enerji fiyatlarının artması, enerjiye ihtiyacın artmasıyla beraber bu yatırımın aslında isabetli olduğunu hissetmiş olduk. Bize katkısı daha fazla olacak." ifadesini kullanan Ak, şöyle devam etti:

"Diğer tesislerimizde de çatıya güneş enerji sistemi uygulamasını yapma niyetimiz var. Hem rantabl bir yatırım olduğunu düşündüğümüz için, hem çevreyle uyumlu, hem sürdürülebilir üretimin gereklerinden olduğu için isabetli bir karar verdiğimizi düşünüyorum. Diğer sanayici arkadaşlarımıza da bunu tavsiye ediyoruz. Bu tesisimizle beraber kısa sürede 7 ton karbondioksit salımını azaltmış olduk. "

Güneş enerji sisteminin tesisin tükettiği enerjinin yarısını karşıladığını aktaran Ak, "Çatımızın alanı ancak bu kadarına uygun. Tabii ki bu maliyetlerimizi de azaltacak." diye konuştu.