Finansın Geleceği Zirvesi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Finansın Geleceği Zirvesi

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Finansın Geleceği Zirvesi

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, katılım finans konusunda bazı iş birlikleri peşinde olduklarını belirterek, "İstanbul için katılım finans tarafında ciddi bir ilgi var. Orada birtakım düzenlemeler gerçekleştireceğiz.

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, katılım finans konusunda bazı iş birlikleri peşinde olduklarını belirterek, "İstanbul için katılım finans tarafında ciddi bir ilgi var. Orada birtakım düzenlemeler gerçekleştireceğiz." dedi.

Aşan, Finansın Geleceği Zirvesi kapsamında yaptığı "İstanbul Finans Şehri'ne Doğru" başlıklı konuşmada, küresel ekonomide yaşanan gelişmelere değinerek, ileride Çin'in birinci, Hindistan'ın da ikinci en çok gelişen ekonomi olacağını söyledi.

Yatırımların batıdan doğuya, Asya'ya kaymasına işaret eden Aşan, küresel finansın ağırlık merkezinin de yavaş yavaş buraya doğru kaydığını, Türkiye'nin, burada yakalayabileceği fırsatları değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Aşan, İstanbul'un coğrafi açıdan çok büyük bir avantajı bulunduğunu aktararak, "Hep söylüyoruz ama gerçekten 4 saatlik uçuşla neredeyse 2 milyarlık alana ulaşıyoruz. Bu avantajı kullanmak lazım, bugüne kadar yeterince kullanamadık. Bunun için birçok sebep söylenebilir ancak bundan sonra da kullanamayacağımız manasına gelmiyor." diye konuştu.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM) tek bir merkezde toplanmasının nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aşan, trendin bu anlayışa doğru gittiğini, böyle bir mekana ihtiyaç olduğunu, bütün hizmetlerin tek bir yerden alınabileceğini bildirdi.

Aşan, "Bu bir inşaat projesi değil, önemli olan içini doldurmak. Bütün çabamız buranın içerisinin olabilecek en yüksek kalitede doldurulması için..." ifadelerini kullandı.

Finans merkezi için başlattıkları strateji çalışmalarına değinen Aşan, mevzuat çalışmalarının tamamlandığını, kanun çalışmasının gelecek dönemde Meclis'ten çıkacağını, sonrasında da yönetmeliğin geleceğini söyledi.

"Bu coğrafyanın avantajını kullanalım istiyoruz"

Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde iki alanın üzerinde durduklarını, bunlardan birincisinin "katılım finans" olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyanın avantajını kullanalım istiyoruz. Fakat orada da şunu gördük ki bu katılım finans tarafında bizim buraya yabancı yatırımcıları, bankaları çekebilmek için iyi bir altyapıya ihtiyacımız var. Zaten bu konu ekonomi reform programında da dikkatinizi çekmiştir. Yasa çalışması devam ediyor Orada iyi bir altyapı oluşturacağız. Bunu oluşturabilirsek devamının biraz daha kolay geleceğini düşünüyorum. Birkaç iş birliği peşindeyiz. Malezya tabii önemli bizim açımızdan ama orada Malezya'nın birtakım kendi öncelikleri var, bizim kendi önceliklerimiz var. Körfez çok hevesli ama işte onların geleceği altyapı bizim tam istediğimiz altyapı mıdır? Bunlara bakılıyor. Ancak şunu söyleyeyim; İstanbul için katılım finans tarafında ciddi bir ilgi var. Orada birtakım düzenlemeler gerçekleştireceğiz."

"İFM Tahkim Merkezi kuruluş çalışmaları başladı"

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Aşan, üzerinde durdukları ikinci alanın fintech (finansal teknolojiler) olduğunu aktararak, "Bu konuya çok kafa yoruyoruz. Bu konuda herkesin bir beklentisi var. Yönetmelik beklentisi, kanun beklentisi, mevzuata dair beklentiler var. O alanda çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.

Bu konuda hazırlıkları süren strateji belgesinin yıl sonuna yetişeceğini bildiren Aşan, Katılım Finans Strateji Belgesi'nin de tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

İFM Tahkim Merkezi'nin kuruluş çalışmalarının başladığını, merkeze geçilirken burasının da hayata geçeceğini aktaran Aşan, finans mahkemelerinin de hayata geçmeye başladığını, hakimler için bu konuda özel bir çalışma hazırlayacaklarını kaydetti.

Aşan, "Tahkim merkezini mümkün olduğunca bağımsız bir pozisyona getirmemiz lazım. O yüzden belki ayrı bir yere koyarız." dedi.

Finansın Geleceği Zirvesi

Finansın Geleceği Zirvesi

Finansın Geleceği Zirvesi

Finansın Geleceği Zirvesi

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

ABD İstanbul Başkonsolosluğu: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor

 Dikkat ceza yiyebilirsiniz! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok

Dikkat ceza yiyebilirsiniz! 5 milyon kişi scooter kullanıyor ama yeni düzenlemelerden kimsenin haberi yok

 Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800

Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş
Magazin Bülent Ersoy
Spor Umut Meraş Mario Balotelli Ali Palabıyık
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Namaz Vakitleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Finansın Geleceği Zirvesi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 14:17:33. #1.11#