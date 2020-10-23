Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
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Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi

23.10.2020 14:56 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:02
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 160,9 seviyesine yükseldi.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), ekimde bir önceki aya göre 3,3 puan artarak 160,9 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Anket sonuçları, finansal sektörde faaliyet gösteren 154 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Buna göre, FHGE ekimde bir önceki aya kıyasla 3,3 puan artarak 160,9 seviyesine çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına

ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu FHGE'yi azalış yönünde, son üç aydaki hizmetlere olan

talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi ise artış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki

değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla zayıflarken, son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile

gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler ise güçlendi.

Son üç aydaki istihdama ilişkin olarak, bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyir artış bildirenler lehine döndü. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıflayarak devam etti.

Karlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda karlılıkta artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir bir önceki döneme göre

zayıflarken, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki

değerlendirmeler bir önceki döneme kıyasla güçlenirken, gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise zayıfladı.

Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak, son üç ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç

ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler bir önceki döneme göre zayıfladı.

NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler

itibarıyla değerlendirildiğinde, "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe bir önceki aya göre 3,7

puan artarken, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" ve "66-Finansal

Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde ise sırasıyla 5,4 ve 7,3 puan azaldı.

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi
Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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