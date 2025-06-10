Filistin Umman CANLI nereden izlenir? Filistin Umman maçı hangi kanalda, nasıl izlenir?

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FİLİSTİN UMMAN CANLI NEREDEN İZLENİR?

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FİLİSTİN UMMAN MAÇI CANLI İZLE

Filistin Umman maçının Türkiye'de yayın bilgisi bulunmamaktadır.

FİLİSTİN UMMAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Filistin Umman maçı bu akşam saat 21.15 itibariyle başlayacak.

FİLİSTİN UMMAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Filistin Umman maçı Amman'da, King Abdullah II Stadyumu'nda oynanacak.