Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti
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Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti

Filistin Müslüman Alimler Birliği, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmayı reddettiklerini duyurdu.

Filistin Müslüman Alimler Birliği, 'normalleşme anlaşmasını' reddetti
16.09.2020 20:43 | Son Güncelleme: 16.09.2020 20:47

Filistin Müslüman Alimler Birliği, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında imzalanan 'ilişkilerin normalleştirilmesine' yönelik anlaşmayı reddettiklerini duyurdu.

Filistin Müslüman Alimler Birliği, Filistin'i yok sayan BAE ve Bahreyn ile İsrail arasındaki 'normalleşme' anlaşmasını reddettiklerini duyurdu. Filistin Müslüman Alimler Birliği Başkanı Dr. Salem Salama, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Alimler, Müslümanların haklarına saldıran, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı Yahudileştirmeye devam eden Siyonist düşmanla barış ilişkileri kuran liderlere ve halklarına Allah'ın Kur'an-ı Kerim yoluyla verdiği emirleri anlatmalıdır" dedi.

NORMALLEŞME ANLAŞMASINA KARŞI UYARI

Filistin Yasama Meclisi Başkan Yardımcısı Dr. Yunus Al-Astal, Müslüman alimlerin 'normalleşme' anlaşmasına karşı uyarılarda bulunması gerektiğinin altını çizdi. Filistin Yasama Meclisi Kudüs Komitesi Başkanı Dr. Ahmed Abu Halabiya, İsrail ile yapılan bu anlaşmanın, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerindeki baskısını artıracağını söyledi.


Kaynak: DHA

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