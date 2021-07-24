Filipinler'de muson yağmurlarının sebep olduğu su baskınlarında binlerce kişi tahliye edildi

Filipinler'de günlerce süren muson yağmurlarının su baskınlarına neden olması sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi.

Filipinler'de günlerce süren muson yağmurlarının su baskınlarına neden olması sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi.

Yetkililer, başkent Manila ve çevre illerde binlerce kişinin su basan yerleşim yerlerinden ve taşan nehirlerden kaçtığını ve en az bir kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tahliye edilenler arasında sosyal mesafeyi sağlamak ve tahliye kamplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonlarının merkezi haline gelmesini önlemek adına daha fazla acil durum barınağı oluşturmak için mücadele edildiği bildirildi.

Yetkililer, yağışlardan etkilenen başkent bölgesinde bulunan Marikina şehrindeki büyük bir nehirde suların endişe verici derecede şekilde yükselmesi nedeniyle yaklaşık 15 bin kişinin bir gecede tahliye edildiğini aktardı.

Polis, kuzeydeki dağlık Baguio kentinde devrilen ağacın bir taksiye çarpması sonucu bir kişinin öldüğünü, iki kişinin yaralandığını açıkladı.

Diğer yandan, Manila'nın güneydoğusundaki Albay eyaletindeki Pio Duran kasabasındaki liman yakınında kuvvetli dalgalara dayanamayan bir yük teknesi alabora oldu. Teknedeki 10 kişilik mürettebat polis, itfaiyeciler ve çevredekiler tarafından kurtarılırken tekne, uzun halatlar yardımıyla sahile çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı