Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldı
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti.
06.08.2020 18:40 | Son Güncelleme: 06.08.2020 19:52
Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak, bordo-mavili kulübe veda etti. 30 yaşındaki defans oyuncusunun Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor.
Slovak defans oyuncusu Filip Novak, Trabzonspor'dan ayrıldı. Sözleşmesi sona eren başarılı oyuncu sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayarak, "Sevgili Trabzonspor! İlk günden son maça kadar senin için savaştığımı biliyorsun. Ancak, hayat mücadelelerden ibaret ve yeni bir macerayı kabul etmeye karar verdim. Umarım beni anlarsınız. Her şey için teşekkürler" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA