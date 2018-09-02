Filibe Başkonsolosundan Etso'ya Ziyaret

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt ve Meclis Başkanı Emre Alp'i ziyaret etti.

ETSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyelerinden Ali Taşdemir ve Emre Ray'ın hazır bulunduğu ziyarette ticari ilişkileri ele alındı.

Zıpkınkurt, yaptığı konuşmada, komşu ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin oluşması ve gelişmesi için ETSO'nun bir çok çalışması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda son olarak Bulgaristan ile Türkiye arasında işbirliği ile partnerliğin oluşturulması ve geliştirilmesi için Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenen 'Bulgar-Türk Ticaret Günleri' etkinliğine katıldık. Bunun dışında Bulgaristan-Türkiye IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Haskovo, Yanbol, Burgas şehirleri ile ortak projeler yürütmeye devam ediyoruz. Bulgaristan'da düzenlenen fuarlara katılmanın yanı sıra odamızın düzenlediği Edirne Gıda, Tarım, Hayvancılık ve Sanayi Fuarına Bulgaristan'daki partnerlerimizi davet ederek üyelerimiz ile tanışmalarını sağlıyoruz."

Başkonsolos Hüseyin Ergani de iki ülke arasındaki ticari ilişkilere çok önem verdiklerini, ticari ilişkilerin artması adına yapılacak tüm çalışmalara hazır olduklarını kaydetti.