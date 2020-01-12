Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de

12.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:59

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak.

Kaynak: DHA