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Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de

Hollanda'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması Kanal D ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.

12.01.2020 12:59 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:59
Filenin Sultanları'nın olimpiyat vizesi maçı Kanal D'de

'nın Apeldoorn kentinde organize edilen 2020 CEV Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, olimpiyat vizesi için sahaya çıkacağı dev final karşılaşması ekranlarından voleybol severler ile buluşacak.

Türkiye ile Almanya arasında oynanacak ve şampiyon olan ülkenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na doğrudan katılma hakkı elde edeceği final mücadelesi TSİ 19.30'da başlayacak.


Kaynak: DHA
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