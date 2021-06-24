Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya maçına çıkacak
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya maçına çıkacak

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya maçına çıkacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye: 3-0SALON: Rimini Fuar MerkeziHAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)AMERİKA: Washington, Poulter, Larson, Akinradewo, Thompson, Bartsch-Hackley, Wong-Orantes (L) (Robinson, Hill, Drews)TÜRKİYE: Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Cansu, Simge (L) (Tuğba, Aslı,...

Türkiye: 3-0

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Juraj Mokry (Slovakya), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

AMERİKA: Washington, Poulter, Larson, Akinradewo, Thompson, Bartsch-Hackley, Wong-Orantes (L) (Robinson, Hill, Drews)TÜRKİYE: Hande, Kübra, Ebrar, Meliha, Eda, Cansu, Simge (L) (Tuğba, Aslı, Meryem, Buse)SETLER: 25-21, 25-23, 25-20

2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi yarı finalinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, A.B.D.'ye 3-0 mağlup oldu. Millilerde günün en skorer ismi 17 sayıyla Ebrar Karakurt olurken; ona Eda 11, Hande 9, Kübra 5, Cansu 4, Tuğba 3, Meryem ve Aslı 1'er sayıyla eşlik etti.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarın TSİ 17.00'de Japonya ile bronz madalya maçına çıkacak.


Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya maçına çıkacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde bronz madalya maçına çıkacak - Haberler Spor
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