Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3'üncü haftayı galibiyetiyle kapattı
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3'üncü haftayı galibiyetiyle kapattı

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3'üncü haftayı galibiyetiyle kapattı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Rimini Fuar MerkeziHAKEMLER: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Meliha, Simge (L) (Meryem, Naz, Aslı, Hande, Kübra)RUSYA: Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva,...

SALON: Rimini Fuar Merkezi

HAKEMLER: Hamid Mohamed Ahmed Alrousi Alhammadi (Birleşik Arap Emirlikleri), Walter Hugo Vera Mechan (Peru)TÜRKİYE: Eda, Cansu, Tuğba, Zehra, Ebrar, Meliha, Simge (L) (Meryem, Naz, Aslı, Hande, Kübra)RUSYA:  Voronkova, Fetisova, Goncharova, Fedorovtseva, Koroleva, Matveeva, Pilipenko (L) (Brovkina, Startseva, Smirnova, Gorbunova (L), Lazareva, Brovkina, Pipunyrova)SETLER: 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7SÜRE: 2 saat 23 dakika (33',37', 28', 29', 16')A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki son maçında Rusya'yı 25-22, 22-25, 25-18, 18-25, 15-7'lik set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.Millilerde karşılaşmanın en skorer ismi 25 sayıyla Ebrar olurken ona; Eda 17, Tuğba 16, Zehra 10, Cansu 7, Meryem 5, Meliha 4, Hande 3, Naz, Aslı ve Kübra 1 sayıyla eşlik etti.Türkiye, Milletler Ligi'nin dördüncü haftasına 12 Haziran Cumartesi günü oynayacağı Japonya karşılaşmasıyla başlayacak.

- İstanbul
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3'üncü haftayı galibiyetiyle kapattı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3'üncü haftayı galibiyetiyle kapattı
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde 3'üncü haftayı galibiyetiyle kapattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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