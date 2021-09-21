Filenin Sultanı Simge'ye anlamlı ödül

Türkiye ve uluslararası alandaki başarılarıyla şimdiden voleybolun efsane isimleri arasına giren Kadın Voleybol Milli Takımı ve Eczacıbaşı Dynavit'in 'Atom Karınca' lakaplı liberosu Simge Şebnem Aköz'ü memleketi olan Amasya'daki hemşehrileri özel olarak ödüllendirdi.

Amasya İl Dernekleri Konfederasyonu (ADERKON), Amasya Gümüşhacıköy'lü olan Aköz'e başarı plaketi ve Amasyaspor forması takdim etti. Yurtiçi ve yurtdışından pek çok ödül sahibi olan, yıllardır Filenin Sultanları ve Eczacıbaşı Dynavit'nin değişmez oyuncuları arasında yer alan Simge Aköz bu yaz milli takımla katıldığı Milletler Ligi (VNL) ve Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalyaya ulaşırken, Tokyo Olimpiyat oyunlarında da 5'nci olarak bugüne kadar gösterilen en büyük başarıyı elde etti. Simge plaketi almaktan gurur duyduğunu belirtirken, plaketi takdim eden ADERKON Başkanı Nurullah Karakuş, 'Burada sadece Konfederasyonumuz değil tüm Amasya'nın selamını getirdim' dedi.