Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda
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Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

16.01.2021 22:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:50
Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

Türkiye: 3-1SALON: Boris TrajkovskiHAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)KUZEY MAKEDONYA: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.

Türkiye: 3-1

SALON: Boris Trajkovski

HAKEMLER: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Alexandros Avramidis (Yunanistan)

KUZEY MAKEDONYA: Andonov, N.Gjorgiev, Ljaftov, Nikolov, G.Gjorgiev, Milev, Nikolovski (L), Angelovski (L)TÜRKİYE: Burutay, Vahit Emre, Adis, Yiğit, Oğuzhan, Arslan, Burak (L) (Metin, Faik Samed, Efe, Volkan (L), Burak Güngör, Arda)SETLER: 25-19, 21-25, 25-23, 25-18

SÜRE: 105 dakika (26, 26, 28, 25)

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'ndaki son maçında ev sahibi Kuzey Makedonya'ya 3-1 mağlup olmasına rağmen set averajıyla grubunu lider olarak tamamladı. Milliler, bu sonuçla birlikte 2021 yılında Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya ve Finlandiya'nın ortaklaşa düzenleyeceği Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne doğrudan katılma hakkı elde etti.


Filenin Efeleri, Avrupa Şampiyonası'nda

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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