FIFA'nın 71. olağan kongresi "çevrim içi" olarak düzenlendi
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FIFA'nın 71. olağan kongresi "çevrim içi" olarak düzenlendi

FIFA'nın 71. olağan kongresi 'çevrim içi' olarak düzenlendi
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 71. olağan kongresi, üye ülke federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) 71. olağan kongresi, üye ülke federasyonların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, video konferans yöntemiyle gerçekleşen kongrede TFF'yi 1. başkan vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş temsil etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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