FIFA Kokartlı Hakem Ali Palabıyık: 19 Mayıs kutlu olsun FIFA Kokartlı Hakem Ali Palabıyık, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

FIFA Kokartlı Hakem Ali Palabıyık, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Evinin bahçesinde antrenmanlarını sürdüren hakem Ali Palabıyık, eşi Eda ve çocukları Ege, Efe ve Alp ile birlikte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, DHA'ya özel kutlama mesajında şunları söyledi;

"Bugün 19 Mayıs en mutlu gün. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

- Ankara

Kaynak: DHA