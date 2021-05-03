Fidancıda görüp denemek için dikti, şimdi serasını kurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde denemek için bir ejder meyvesi (pitaya) dikip 2 meyve alan üretici 2 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.

Adana'nın Kozan ilçesinde denemek için bir ejder meyvesi (pitaya) dikip 2 meyve alan üretici 2 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu. 5-6 üreticiyle kooperatif kurup tek elden ürünleri ihraç etmek istediklerini belirten Recep Ak, bölge üreticisine örnek olmak istediğini söyledi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden destek olarak Damyeri Mahallesi'nde, Thai Red, Vietnamese White, Macenta, Royal ve Colombia kırmızısı türü ejder meyvesi diken Recep Ak, onlara gözü gibi bakıyor.

Tropikal iklim meyvesi guava, aronya, avokado ve lavanta denemeleri de yapan Recep Ak, "Hedefim bölgeye örnek olmak. Burada geleneksel tarım dışında üretim yaparak bölgeye katkı sağlamanın peşindeyim. Bu alandan bir yıl sonra 5 bin adet meyve bekliyoruz. Bir sezonda 100 bin TL getirisi var senede iki katı ve seneye daha fazla artarak devam ediyor. Ejder meyvelerinin bakımını, budamasını yapıyorum. Pandemide burada doğa tabiat ile iç içe çocuğum gibi seviyorum ürünlerimi. Çevre köylerden yatırım yapmak isteyenler geliyor. Ejder meyvesinin faydaları insan sağlığı için diyabet tip 2 hastalıklarını tedavi ettiği özellikle zayıflama ve ciltte botox etkisi var. Vitamin deposu olan bir meyve. Hassas bir bitki" diye konuştu.

Osmaniye, Mersin, Ceyhan ve Erdemli'de 5-6 üreticiyle kooperatif kurup tek elden ürünleri ihraç etmek istediklerini anlatan Ak, "Bunu en fazla tüketen Avrupa olduğu için Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa'da pazarı var. Arap ülkeleri, Dubai, Asya ve Avrupa'ya ihracat yapacak kapasitemiz var. Bunu başarmak için uğraşıyorum" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı