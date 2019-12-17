Fibrobeton YGA işbirliği ile Düzce'de 'mucit çocuklar' yetiştirecek

17.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:04

Young Guru Academy (YGA) tarafından yürütülen 'Bilim Seferberliği' projesinin hayal ortaklarından biri olan Fibrobeton, Düzce'de 10 ayrı ilköğretim okuluna bilim desteği sundu.

Bilim Seferberliği projesi kapsamında ortaokul öğrencilerinin faydalanacağı toplam 100 adet bilim seti, YGA işbirliği ile Düzce'de yerleşik 10 ayrı okula gönderildi. Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Aziz Sancar ile Harvard ve MIT üniversiteleri profesörü Mehmet Toner'in de aralarında bulunduğu dünyaca ünlü Türk bilim insanlarının danışmanlığında hazırlanan bilim setleri, okul müfredatına giren robotik ve kodlama eğitimi için öğrencilere gerekli materyalleri sağlıyor. Proje, YGA'nın Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı bir protokol kapsamında gerçekleştiriliyor.

Şükran - Sedat Şenkardeşler Ortaokulu'nda düzenlenen Fibrobeton'un Düzce Bilim Seferberliği etkinliğinde mucit çocuklar bilim setlerini kullanarak geliştirdikleri özgün icatlarının gösterimini yaptılar. Bu projeler arasında yer alan 'sürücüsüz otomobil' büyük ilgi gördü.Bilim Seti'ndeki elektronik blokları birleştirerek otonom arabayı üreten öğrenciler, günümüz teknolojilerini basit olarak anlatan düzenekler sayesinde ulaşılmaz gibi görünen teknolojileri kendileri ürettiler. Sürücüsüz otomobilleri daha sonra gruplar halinde yarıştıran çocuklar, etkinliğin bu bölümünde eğlenceli dakikalar yaşadılar. Bilim setleri eğlenceli deneylerle çocuklara bilim öğrenimini kolaylaştırıyor.Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, Düzce Bilim Seferberliği etkinliğinde yaptığı konuşmada, tüm faaliyetlerini çocukların yüksek kalitede yetişmesine adayan YGA ile şirket olarak yollarının kesişmesinden son derece memnuniyet duyduklarını belirtti ve ekledi: "Birleşmiş Milletler'in tanımına göre, 0-17 yaş grubunu oluşturan bu çocuk nüfus, toplam nüfusumuzun yüzde 28'ine denk geliyor. Diğer bir ifade ile toplam nüfusumuzun dörtte biri çocuk.Bu demektir ki, dünyanın gelecek 100 yılını, çocuklarımıza bugün vereceğimiz eğitimin kalitesi şekillendirecek."Çocuklara yapılan yatırımları ülke kalkınmasına yapılmış yatırımlar olarak değerlendiren Dündar Yetişener, "İçinde bulunduğumuz dijital çağda keşfedilmeyi bekleyen büyük bir dünya var. Hepimiz ufuk çizgisine kadar görürüz ama dünyayı değiştirenler, merak edenler ve ufuk çizgisinin ötesini hayal edebilenlerdir" diye konuştu.YGA Bilim Seferberliği Proje Lideri Cemre Balaban da konuşmasında, Türkiye 'de kurulan ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan YGA'nın Bilim Seferberliği projesinin, çocuklara bilimi sevdirmek ve onlara bilimsel bakış açısı kazandırmak için başlatılan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirtti. Balaban, "YGA geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çift kanatlı gençler yetiştirir. Bu gençler hem vicdan, hem de donanım kanatlarını insanlığa faydalı projeler üretirken geliştirirler" dedi.

Bugüne kadar Türkiye genelinde 320 okulda, 130 bin çocuğa bilim seti ulaştıklarını kaydeden Cemre Balaban, üçüncü yılın sonunda; 5 bin okulda, 2 milyon ortaokul öğrencisini bilim setleriyle buluşturmayı hedeflediklerini anlattı ve Türkiye'nin en dezavantajlı bölgelerine, en son teknolojiyi ulaştırarak; özgür düşünen, özgün projeler üreten, özgüvenli bireylerin yetişmesini amaçladıklarını ekledi. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA