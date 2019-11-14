FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 3 takım ikinci turu garantiledi

14.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 11:50

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası 4. hafta maçlarının ardından Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Letonya'dan Ventspils ve Romanya'dan CSM CSU Oradea adını 2. tura yazdırmayı garantiledi.

Toplam 32 takımın 8 grupta mücadelesini sürdürdüğü ve ilk 2 sırayı alacak ekiplerin adını ikinci tura yazdıracağı organizasyonda dördüncü hafta müsabakaları biri dışında dün tamamlandı.

B Grubu'nda İsrail ekibi Ironi Ness Ziona ile Avusturya temsilcisi Kapfenberg Bulls arasında oynanmayan karşılaşma ile ilgili FIBA'dan daha sonra açıklama yapılacak.

Türk temsilcilerinden Bahçeşehir Koleji, D Grubu'nda konuk ettiği İsviçre ekibi Fribourg Olympic'i 79-70 yenerek adını ikinci tura yazdırmayı garantiledi. Pınar Karşıyaka ise E Grubu'nda Spirou Basket'i 92-54 yenerek liderliğe yükseldi.

Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra aynı grupta Romanya'dan CSM CSU Oradea ile C Grubu'nda Letonya'dan Ventspils 4. maçların ardından ikinci tura yükselmeyi garantileyen ekipler oldu.

Organizasyonda 19 ve 20 Kasım'da oynanacak 5. hafta maçlarının programı şöyle:

A Grubu:

Benfica (Portekiz)-PVSK Veolia (Macaristan)

Inter Bratislava (Slovakya)-ZZ Leiden (Hollanda)

B Grubu:

Keravnos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Ironi Ness Ziona (İsrail)

Kapfenberg Bulls (Avusturya)-Landstede Hammers (Hollanda)

C Grubu:

Ventspils (Letonya)-Apoel Nicosia (Kıbrıs Rum Kesimi)

Sigal Priştine (Kosova)-medi Bayreuth (Almanya)

D Grubu:

CSM CSU Oradea (Romanya)-Bahçeşehir Koleji

Fribourg Olympic (İsviçre)-BC CSU Sibiu (Romanya)

E Grubu:

Spirou Basket (Belçika)-Phoenix Brüksel (Belçika)

Donar (Hollanda)-Pınar Karşıyaka

F Grubu:

Kiev Basket (Ukrayna)-Levski Lukoil (Bulgaristan)

Dnipro (Ukrayna)-Tsmoki-Minsk (Belarus)

G Grubu:

Balkan (Bulgaristan)-U-BT Cluj Napoca (Romanya)

Sodertalje (İsveç)-Enisey Krasnoyarsk (Rusya)

H Grubu:

Kataja (Finlandiya)-Bakken Bears (Danimarka)

Legia Varşova (Polonya)-Egis Kormend (Macaristan)

Kaynak: AA