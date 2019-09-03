FIBA Dünya Kupası: Türkiye, ABD karşısında son saniyede kaybetti
Çin'de gerçekleştirilen FIBA Dünyası Kupası E Grubu ikinci maçında Türkiye, ABD karşısında uzatmaya giden maçtan 93-92 mağlup ayrıldı. Son saniyelerde üst üste kullandığı dört serbest atışan yararlanamayan milliler basketbol ekolü ABD'yi ilk kez yenme fırsatını kaçırdı. Nefes kesen mücadelede ABD gruptan çıkmayı garantiledi.
Grubun diğer maçında Çekya 89-76 kazandığı maçta Japonya'yı turnuva dışında bırakarak gruptaki ilk iki iddiasını sürdürdü. Euronews.com'da Görüntüle