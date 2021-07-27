FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar belirlendi
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FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar belirlendi

FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edecek takımlar belirlendi
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

FIBA Avrupa Kupası'nda 2021-22 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA Avrupa Kupası'nda 2021-22 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre turnuvanın normal sezon gruplarına dahil olacak 14 takım arasında Türkiye'den Bahçeşehir Koleji yer aldı.

Gruplarda Bahçeşehir Koleji'nin yanı sıra Telenet Giants Antwerp (Belçika), Rilski Sportist (Bulgaristan), Casademont Zaragoza (İspanya), Hakro Crailsheim Merlins (Almanya), Ionikos (Yunanistan), Szolnoki Olajbanjasz (Macaristan), Hapoel Gilboa Galil (İsrail), Pallacanestro Reggiana (İtalya), Heroes Den Bosch (Hollanda), Legia Varşova (Polonya), CSM Oradea (Romanya), Avtodor Saratov (Rusya) ve Kiev Basket (Ukrayna) mücadele edecek.

Ayrıca FIBA Avrupa Kupası elemelerine 19 takım katılacak. 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde oynanacak maçlar sonunda 4 takım daha gruplara kalacak. FIBA Şampiyonlar Ligi elemelerini geçemeyen takımların da katılımıyla gruplar tamamlanacak.

Turnuvada kura çekimi ise 19 Ağustos'ta Almanya'nın Freising şehrinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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