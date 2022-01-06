Fevzi Şengül Ortaokulu Dart il birincisi oldu

VAN (İHA) - 2022 Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında düzenlenen Dart İl Birinciliği müsabakalarında il birincisi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen müsabakalar Mehmet Akif Ersoy Lisesi Spor Salonunda gerçekleşti. 8 takım ve 32 sporcunun katıldığı 'Yıldız Kızlar' kategorisinde Fevzi Şengül Ortaokulu il birincisi olarak, bölge müsabakalarına girmeye hak kazandı.

Müsabakaların ardından değerlendirmelerde bulunan Fevzi Şengül Ortaokulu Müdürü Hakan Erbenzer, "Okul açıldığından bu yana büyük özveri içerisinde çocuklarımız çalıştı ve bu emeğin karşılığını aldı. Emeği geçen hocamızı ve öğrencilerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın her alanda başarısı bizleri mutlu eder" dedi.

Birincilik madalyalarını Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Van İl Temsilcisi Muttalip Demir'in elinden alan sporcular il birincisi olmaktan dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını ve başarılarını devam ettirmek istediklerini ifade ederek, bu başarılarını öğretmenlerine, okullarına ve ailelerine armağan ettiklerini belirttiler.

Yıldız Kızlar Dart Müsabakaları yapılan ödül töreniyle birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - VAN