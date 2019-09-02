FETÖ üyeliğinden aranan Arif Erdem kimdir?

02.09.2019 16:17

Milli takımın eski oyuncularından Arif Erdem'in Türkiye'ye döneceği öne sürülüyor. FETÖ'den aranan Erdem'in hayatı merak ediliyor. Arif Erdem nerede, nereli? Arif Erdem kariyeri ve daha fazlası haberimizde…

ARİF ERDEM KİMDİR?

Erdem, 2 Ocak 1972 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arnavut kökenli futbolcu, 1991 yılında Zeytinburnuspor'dan Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray bu dönemde önce UEFA Kupası, daha sonra da Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Arif Erdem, UEFA Kupası zaferi ile Avrupa'dan gelen teklifler neticesinde Real Sociedad takımına transfer oldu. Yarım sezon oynadığı Real Sociedad'tan ayrılarak eski takımı Galatasaray'a dönüş yaptı. Galatasaray forması ile 2001-2002 sezonunda İlhan Mansız ile gol krallığı paylaştı. Burada iki şampiyonluk daha yaşayan Arif, aktif futbol hayatına Galatasaray'da veda etti.

MİLLİ TAKIMLA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTI

Önce Türkiye U-21'nin daha sonra da Türkiye millî futbol takımının değişmez isimleri arasında yer aldı. Mustafa Denizli yönetiminde 2000 Avrupa Futbol Şampiyonasına katılan millî takım ile birlikte Çeyrek Final oynayan takımda görev aldı. 2002 yılında Şenol Güneş'in başında bulunduğu millî takımında olan Arif, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda dünya üçüncülüğü elde eden takımda görev alarak millî forma ile son kez resmi bir turnuvaya katılmış oldu.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KULÜBÜ'NÜN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞÜNÜ YÜRÜTTÜ

Eski futbolcu, 2006 yılının Ağustos ayından itibaren, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcısı olarak görev yaptı. 2011-2012 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında, ligi altıncı sırada bitiren ve Süper Final Avrupa Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Erdem, 14 Mayıs 2012 tarihinde kulübüyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Arif Erdem, Gülsüm Erdem ile evli ve bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocuğu bulunuyor.

2017 yılında da FETÖ üyeliği suçlamasından Türkiye'yi terkederek Yunanistan'a gitti biliniyor.