FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

23.12.2020 15:51 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:54
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri, Meriç ilçesinin Adasarhanlı köyü yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde, FETÖ şüphelileri A.K, A.A, M.Ç. ve E.B'yi Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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