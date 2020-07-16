FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 20 kişiden 3'ü tutuklandı Adana polisi tarafından sadece wifi üzerinden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 FETÖ'cüden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Adana polisi tarafından sadece wifi üzerinden Bylock'a girip isim kullanmadan sohbete katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 FETÖ'cüden 3'ü tutuklanırken, 4'ü ev hapsi cezasına çarptırıldı. 13 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adana, Karaman, Ankara, Yozgat, Mersin, Kocaeli ve İstanbul'da 3 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6'sı kadın 20 FETÖ şüphelisinin işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan, aralarında meslekten ihraç edilmiş 2 polisin de olduğu 3 kişi tutuklanırken, 4 kişi ev hapsi cezasına çarptırıldı. Geri kalan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı bulunan 4 zanlının yakalanması için ekiplerin çalışması sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA