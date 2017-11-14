Fetö'nün Darbe Davası'nda 3 Tahliye, 2 Tutuklama

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yalova'daki Hava Harp Okulu öğrencilerini İstanbul'a sevk eden, aralarında eski Yalova Hava Meydan Komutanı ile olay gecesi görev yapan helikopter pilotlarının da bulunduğu 10'u tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada, mahkeme tutuksuz 2 sanığın tutuklanmasına karar verirken, tutuklu 3 sanığın ise tahliyesine karar verdi.



İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, dönemin Hava Meydan Komutanı albay Metin Yıldırım ile burada görevli eski rütbeliler kurmay binbaşı Mehmet Gürler, teğmenler Sabri Çalışkan ve Faruk Şimşek, astsubay Hasan Yıldırım ile Hava Harp Okulu Komutanlığı'nda dönemin 5. Filo Komutanlığı'nda görevli helikopter pilotları üsteğmen Hasan Kaya, üsteğmen Tuncay Yıldırım'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.



3 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ



Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı Serdar Madran, eski üsteğmen İsa Akar ile eski kıdemli başçavuş Alaattin Mercan'ın, haklarındaki suç vasfının değişme ihtimali ve adli kontrol tedbirinin ölçülü olacağı gerekçesiyle tahliyelerine karar verdi.



2 SANIK TUTUKLANDI



Heyet, tutuksuz sanıklar teğmen Ali Yağmur, üsteğmen Faruk Özdemir hakkında ise eylemin niteliği, sanıklara spesifik olarak yüklenen suçun cinsi, sanıkların eylem içerisinde icra ettikleri görev, hakimiyet alanları, 15 Temmuz gecesi üstlendikleri pozisyon, sanık ve tanık beyanlarını dikkate alarak sanıkların ayrı ayrı tutuklanmasına hükmetti. Duruşma ertelendi. - İstanbul