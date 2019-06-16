FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı
Türkiye'nin ilgiyle izlediği Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına FETÖ firarisi Hakan Şükür de sessiz kalmadı. Şükür, "Leo olaya müdahil oldu ve vaatleri bekliyor." ifadelerini kullandı.
FETÖ firarisi Hakan Şükür, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili mesaj yayınladı.
"VAATLERİ BEKLİYOR"
FETÖ firarisi Hakan Şükür Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tabi ki herkes gibi ülkem ve İstanbul için 2 adaydan vaatleri dinliyoruz ama bizim "Leo" olaya müdahil oldu ve onlarla ilgili vaatleri bekliyor.." dedi. Bir mesaj daha yayınlayan Şükür, "Israr ile bekliyor ,dinletemedik.." dedi.
15 TEMMUZ MESAJINA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ
FETÖ firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşmıştı. Şükür, "15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum" demişti. Sosyal medya kullanıcıları Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki göstermişti
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