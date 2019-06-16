FETÖ'cü Hakan Şükür, Türkiye'nin ilgiyle izlediği ortak yayına sessiz kalmadı

FETÖ firarisi Hakan Şükür, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınıyla ilgili mesaj yayınladı.

"VAATLERİ BEKLİYOR"

FETÖ firarisi Hakan Şükür Twitter hesabından yayınladığı mesajında, "Tabi ki herkes gibi ülkem ve İstanbul için 2 adaydan vaatleri dinliyoruz ama bizim "Leo" olaya müdahil oldu ve onlarla ilgili vaatleri bekliyor.." dedi. Bir mesaj daha yayınlayan Şükür, "Israr ile bekliyor ,dinletemedik.." dedi.

15 TEMMUZ MESAJINA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

FETÖ firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşmıştı. Şükür, "15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum" demişti. Sosyal medya kullanıcıları Hakan Şükür'ün paylaşımına tepki göstermişti