Fetih Müzesi'nde moda rüzgârı

BURSA (İHA) - Mimarisi ve atmosferiyle binlerce ziyaretçiyi büyüleyen Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, son olarak "Şehr-i Sultan" defilesine ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın yeni kültür, tarih ve turizm rotası olarak Osmangazi Belediyesi tarafından şehre kazandırılan 'Panorama 1326 Bursa', bu yıl dördüncüsü düzenlenen Bursa Fashion Week final programına kapılarını açtı. Klasik müzeciliğin dışında birbirinden farklı faaliyetlere imza atan dünyanın tam panoramik en büyük müzesi, ünlü modacı Yaşariye Doğan'ın Şehr-i Sultan Emelya Houtcoture defilesiyle ziyaretçilerine renkli bir gece yaşattı. Müzenin tarihi dokusuyla bütünleşen konsept defilede Osmanlı dönemine ait doku, renk ve ihtişam anlatılırken, sergilenen 35 tasarım adeta göz kamaştırdı.

Zeki Müren'in sahne kostüm tasarımcısı Muzaffer Çaha, davetlileri tarihi bir yolculuğa çıkaran defilenin açılış konuşmasını yaptı. Çaha, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, beni gerçek anlamda heyecanlandırdı. Bu defile, Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan tarihi Bursa'ya çok yakıştı. Bizler, modaya gönül veren insanlar olarak hiçbir ülkenin kültür ve sanatsız kalmamasını temenni ediyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz Fashion Week ile yeni genç yetenekler keşfediyoruz" dedi.

Koleksiyon sahibi Yaşariye Doğan ise tekstil şehri Bursa'nın çok önemli bir unvan taşıdığını söyleyerek, "Bursa Fashion Week-4 tasarım yarışmasında birbirinden kıymetli jüri üyelerimiz, 'Kozanın İpeğe Yolculuğu' temalı 170 başvuruyu değerlendirerek 18 finalist belirledi. 31 Ekimde yaptığımız finalle de kazanan isimlere çeşitli ödüller verildi. Bu organizasyona verilen emek gerçekten tartışılmaz. Koleksiyonumuzu böylesine önemli bir mekanda sergilemekten çok memnunum" diye konuştu. - BURSA