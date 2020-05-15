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Fethiye'de 62 milyonluk altyapısı hamlesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye'ye yapacağı alt yapı yatırımının ilk hamlesi olan 62 Milyon TL ile Hisarönü Ovacık kanalizasyon yapımı startı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımlarıyla verildi.

Fethiye'de 62 milyonluk altyapısı hamlesi
15.05.2020 16:02 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:02

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Fethiye'ye yapacağı alt yapı yatırımının ilk hamlesi olan 62 Milyon TL ile Hisarönü Ovacık kanalizasyon yapımı startı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın katılımlarıyla verildi.

127 Milyonluk alt yapı yatırımının ilk adımı olan Fethiye Hisarönü-Ovacık kanalizasyon şebeke ve kollektör yapımı işi ile 121 bin metre hat, 3 adet atık su terfi istasyonu, 3841 adet parsel baca imalatı yapılacak. 62 Milyon TL'lik yatırım ile Hisarönü-Ovacık bölgenin alt yapı sorunu ortadan kalkmış olacak.

Muğla Büyükşehir ve Fethiye Belediyesi'nin birlikte, uyum içinde çalışarak vatandaşa hizmet ettiğini söyleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Fethiye'ye verilen sözlerin teker teker tutulduğunu, alt yapıdan, tarıma, çevreden sağlığa birçok yeni projenin gerçekleştiğini belirtti. Alim Karaca; "Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Dr. Osman Gürün ile bugün Seydikemer Çobanlar ipekböcekçiliği, Fethiye Yeşilüzümlü asma bahçelerini ziyaret ettik. Fethiye'mizin uzun yıllardır kanayan yarası, bizler için çok önemli olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı yapımının da startını verdik. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımız 50 Milyonluk yatırımla Fethiye 2.Etap Atıksu Arıtma tesisi yapım işinin ihalesinin tamamlandığını, değerlendirme aşamasında olduğunu ve kısa sürede hemşehrilerimize bir müjde daha vermek istediklerini söyledi" dedi.

"Vazifemiz her ne şartta olursa olsun hizmet"

Korona virüs salgını nedeni ile dünyanın, Türkiye'nin gündeminin ve önceliklerinin değiştiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Fethiye için planladıkları yatırımların en önemlisi olan Hisarönü-Ovacık kanalizasyon yapımı işinin başlatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Başkan Gürün; "2015 yılında alt yapı yatırımları için Dünya Bankası'na müracaat ettiğimiz ve 2018 yılında onaylanan kredinin yatırım sürecini Bodrum ilçemizde başlatmıştık. Bugün Fethiye ilçemizde Hisarönü-Ovacık kanalizasyon hattı için startı veriyoruz. 127 Milyonluk yatırımın en büyük adımı olan 62 Milyon TL'lik kanalizasyon işi ile 121 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Dünya ve ülkemiz korona virüs salgını ile mücadele ederken Büyükşehir Belediyesi olarak Muğlamız için de tüm tedbirleri aldık. Önceliklerimizi vatandaşlarımızın sağlığı olarak belirledik. Vatandaşlarımızın ve şehrimizin sağlığı için alt yapı yatırımları da büyük önem taşıyor. Salgın nedeni ile turizmde büyük yara alsak da bu durumu fırsata çevirerek yoğunluğun yaşanmadığı bugünlerde alt yapı yatırımlarını hızlandırıp kısa sürede tamamlayabiliriz. Her şerde bir hayır vardır. Güzel ilçemiz Fethiye ve Muğla'mızda yaşayan hemşehrilerimiz hizmetin en iyisini hak ediyor. 13 ilçemizle birlikte aile birlikte Muğla'yız" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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