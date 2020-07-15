Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi, kurtarıldı.
15.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:36
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi, kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti ekipleri, Katrancı Koyu açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan 5 kişi, Ece Saray Marina'ya götürüldü.
Kaynak: AA