Ferrero Çikolata'nın Manisa'daki fabrikasında kapasite artışına gidildi
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Ferrero Çikolata'nın Manisa'daki fabrikasında kapasite artışına gidildi

Ferrero Çikolata'nın Manisa'daki fabrikasında kapasite artışına gidildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ferrero Türkiye, Ferrero Grubu'nun önemli üretim merkezleri arasında yer alan Manisa Fabrikası'nda kapasite artışına gidildi.

Ferrero Türkiye, Ferrero Grubu'nun önemli üretim merkezleri arasında yer alan Manisa Fabrikası'nda kapasite artışına gidildi.

Nutella ile Kinder Süt Dilimi ve Kinder Pinqui'nin üretiminin gerçekleştirildiği Ferrero Türkiye'nin Manisa Fabrikası'nda kapasite artışı nedeniyle bir organizasyon düzenlendi. Organizasyona İtalya'nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, Ferrero Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski, Ferrero Türkiye İran Pakistan Afganistan (TIPA) Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu, MOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sait Türek, MOSB Bölge Müdürü Funda Karaboran, Tek Gıda Manisa Şube Müdürü Yavuz Üçkıran, Ferrero Manisa Fabrika Müdürü Beniamino Macchiarola, Ferrero İnsan Kaynakları Direktörü Kasım Korun ile Ferrero Kurumsal İlişkiler ve İletişim Direktörü Sera Üner katıldı.

Organizasyonda konuşan Ferrero TIPA Bölge Direktörü Azmi Gümüşlüoğlu, "Manisa fabrikamız 2013 yılında faaliyete geçti ve kısa sürede grup içindeki en üst kalite standardımız olan 'altın standarda' ulaştı. Üstelik bu standardı üst üste alarak bu başarıyı pekiştirdi. 30 bin ton üretim kapasitesi ile açılan Manisa fabrikamız, kapasitesini 2 kattan fazla artırarak 81 bin tona yükseltiyoruz. Grubun en iyi fabrikaları arasında olmanın haklı gururunu yaşıyoruz; ayrıca, pek çok yeni ürün ve teknoloji için de pilot fabrika olarak gruba öncülük ediyoruz" dedi.

Manisa fabrikasının sadece Türkiye'ye yönelik üretim yapmadığına dikkat çeken Gümüşlüoğlu, "Bölgenin merkez fabrikası olarak konumlanan Manisa fabrikamızdan dünyanın dört bir yanına ürünlerimizi gönderiyoruz. Hali hazırda, Avrupa ülkelerinden Arap ülkelerine, Rusya'dan Uzakdoğu'ya kadar yaklaşık 18 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat yaptığımız ülkelere her yıl yenileri ekleniyor. Yakında 25 pazara ulaşmayı öngörüyoruz. Bu yıl Brezilya'yı da bu ülkeler arasına dahil ettik ve Brezilya'ya şimdiye kadar yaklaşık 8 milyon kavanoz Nutella ihraç ettik. Bu da kapasite artışı ve yeni yatırımlar demek. Hedefimiz Nutella ile Kinder Süt Dilimi ve Kinder Pinqui üretiminde yeni yatırımlarla fabrikamızı daha da büyütmek" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Ferrero Çikolata'nın Manisa'daki fabrikasında kapasite artışına gidildi
Ferrero Çikolata'nın Manisa'daki fabrikasında kapasite artışına gidildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Ferrero Çikolata'nın Manisa'daki fabrikasında kapasite artışına gidildi - Haberler Ekonomi
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