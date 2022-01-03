Ferhat Çoban, HD Elazığ Karakoçan FK'da

ELAZIĞ (İHA) - HD Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları kapsamında İskenderunspor'dan stoper Ferhat Çoban'ı kadrosuna kattı.

TFF 3. Lig'de ara dönem transfer çalışmalarını devam ettiren HD Elazığ Karakoçan FK, İskenderunspor'dan stoper Ferhat Çoban'la anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezon Diyarbekirspor'la şampiyonluk yaşayan ancak bu sezon transfer olduğu İskenderunspor'da fazla süre alamayan genç oyuncu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalandı. Takımın Antalya kampına dahil olan Ferhat, 1991 yılında Kocaeli'de doğdu. Darıca Gençlerbirliği ile profesyonelliğe imza atan tecrübeli oyuncu Tuzlaspor, 24 Erzincanspor, Gebzespor, 1928 Bucaspor ve Diyarbekirspor gibi takımlarda oynadıktan sonra İskenderunspor'a transfer oldu. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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