Ferhat can kavurat, avrupa şampiyonu oldu

06.09.2019 23:30

Kaynak: DHA

Türkiye, Avrupa Ümitler Taekwondo Şampiyonası'nın ikinci gününde 1 altın ve 2 bronz madalya kazandı. Ferhat Can Kavurat , altın madalya kazanarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirdi.Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) tarafından İsveç'in Helsingborg kentinde düzenlenen ve 35 ülkeden 458 sporcu mücadele ettiği şampiyonanın ikinci gününde erkeklerde 63 ve 68, kadınlarda ise 53 ve 57 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu tatamiye çıktı. Türkiye, günü 1 altın ve 2 bronz madalya ile tamamladı.ÜST ÜSTE 2'NCİ AVRUPA ŞAMPİONLUĞUErkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat, finalde Rusya'dan David Nazaryan'ı 7-4 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. 2018 yılında da ümitlerde Avrupa'nın zirvesine çıkan genç taekwondocu başarısını tekrarlamış oldu. Erkekler 68 kiloda Hakan Reçber ve kadınlar 57 kiloda Gülsüm Gültekin ise bronz madalya kazandı. Şampiyonanın ilk gününde 3 gümüş madalya kazanan Türkiye, 2 gün sonunda 1 altın, 3 gümüş ve 2 bronz ile 6 madalyaya ulaştı.Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Avrupa şampiyonu olan Ferhat Can Kavurat ve bronz madalya kazanan Hakan Reçber ile Gülsüm Gültekin'i kutladı. Başkan Şahin, "İlk gün sonunda madalya rengimizin değişeceğini söylemiştim. Ferhat Can Kavurat, ilk gün gümüş olan madalya rengimizi altına çevirdi. Böylesine önemli bir organizasyonda üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan genç sporcumuzu kutluyorum. Yine kürsüye çıkmayı başaran Hakan Reçber ile Gülsüm Gültekin'i ve emeği geçenleri tebrik ediyor ülkemizi temsil edecek sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.Şampiyonanın üçüncü gününde erkeklerde 74 ve 80, kadınlarda ise 62 ve 67 kilolarda müsabakalar yapılırken 8 Türk taekwondocu madalya mücadelesi verecek.