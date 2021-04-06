Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü
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Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Ferguson'dan, Rooney itirafları: Kumar, hayat kadınları ve alkole düşkündü

Manchester United'ın efsane teknik direktörü Sir Alex Ferguson, eski öğrencisi Rooney'le çalışmanın zorluklarından bahsetti. Ferguson, "Yaşamı kumar, hayat kadınları ve alkolle dolu. Sürekli yaramazlıklar yapar. Takımdaki diğer arkadaşlarını da yoldan çıkarmaya çalışıyordu, ama alt ettik. Ona da, takıma da ihtiyacım vardı" dedi.

Sakin görüntüsü olduğu düşünülen Wayne Rooney'in karanlık hayatı ortaya döküldü. Manchester United tarihinin belki de en önemli ismi Sir Alex Ferguson, Rooney hakkında kurtlarını döktü. Ferguson, "Evlendikten kısa bir süre sonra bir hayat kadınıyla yattı, bin sterlinlik bir hayat kadını. Düzeni yok bu çocuğun. İleriye dönük, uzun ilişkiler yaşayamaz" diyor.

Ferguson'dan eski öğrencisi hakkında itiraflar: Hayat kadınlarına ve alkole düşkündü

"TAKIMDAN UZAK TUTMAYA ÇALIŞTIM"

Ferguson, röportajda sözlerini şöyle sürdürüyor: Kötü alışkanlarını takıma bulaştırmamaya çalıştım, Rooney tecrübeli bir isim ve etki yaratır. Onu da, takımı da kaybedemem. Ne yaparsam yapayım, alkole olan ilgisini azaltamadım. O bir baş belasıydı ama seviyorduk birbirimizi. Kumar da öyle. İçki içmesi gereken son kişi o aslında. Önemli maçımızdan önce arkadaşıyla şakalaşıp parmağını kırıyor. 35 yaşında ama çocuk gibi. Karakterinde güçsüzlük çok baskın.

Ferguson'dan eski öğrencisi hakkında itiraflar: Hayat kadınlarına ve alkole düşkündü
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:47:48. #1.15#
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