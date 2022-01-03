Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik

Fenerbahçe'den Türk Milli Takımı'nı tercih eden Ferdi Kadıoğlu'na tebrik
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nı tercih etmesini tebrik mesajı yayımlayarak açıkladı. Yayınlanan mesajda "Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'nin, Hollanda'da yetişen ve Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, A takım düzeyinde Türk Milli Takımı'nı tercih etti.

"SONSUZ BAŞARILAR DİLERİZ"

Sarı-lacivertliler, Kadıoğlu'nu tebrik ederek, şu ifadelere yer verdi: "2018'den beri Fenerbahçemizin formasını giyen, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında oynayan başarılı futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, ailesi ve kendisiyle yapılan görüşmeler neticesinde Türk Milli Takımımızı tercih etmiştir. 22 yaşındaki futbolcumuza milli formamızla sonsuz başarılar dileriz."

İşte yapılan o paylaşım;

Ferdi Kadıoğlu'nun tercihi Türk Milli Takımı oldu

Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

Ferdi Kadıoğlu, Türk Milli Takımı'nı tercih etti

 Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

Fenerbahçe'nin göz bebeği Ferdi Kadıoğlu, milli takım tercihini yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title