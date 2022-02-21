Ferdi Kadıoğlu 5 yıl daha Fenerbahçe'de! Çıkış maddesi dudak uçuklattı

Şampiyonluk yarışından erken kopan Fenerbahçe'de de sözleşmesi sona eren futbolculardan Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği netleşti. Taraftarın takımda kalmasını en çok istediği isimlerin başında gelen genç futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmeleri sonuçlandı.

4+1 YILLIK

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe yönetimi Kadıoğlu'nun menajeri Rob Janssen ile yaptığı görüşmelerde el sıkıştı. Buna göre Ferdi Kadıoğlu son yılı opsiyonlu olmak üzere 5 yıl daha sarı lacivertli formayı giyecek. Yani yeni mukavele 4+1 yıllık olacak. 2018 yılında Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'den 1 milyon 400 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye gelen oyuncunun sözleşme detaylarına da ulaşıldı.

ÜCRETİ 1.5 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu, yeni anlaşma çerçevesinde Fenerbahçe'den yıllık 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret alacak. Oyuncu için ayrıca 500 bin Euro da imza parası ödenecek. Sözleşmede başarıya bağlı olarak bonus gelirleri de bulunuyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 20 MİLYON EURO

Talibi çok olan Ferdi Kadıoğlu'na önümüzdeki dönemde cazip teklifler gelirse sözleşmeden çıkış maddesi de verildi. Buna göre 22 yaşındaki Ferdi, 20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında serbest kalabilecek ve böylece başka bir kulübe transfer olabilecek.

TERCİHİ TÜRKİYE

Fenerbahçe'de kalmaya karar veren Ferdi Kadıoğlu, uzun bir düşünme sürecinden sonra milli takım tercihini de Türkiye'den yana kullanmıştı. Hollanda doğumlu futbolcunun ayrıca Kanada'yı seçme hakkı da bulunuyordu. Ancak Kadıoğlu, Hollanda, Kanada ve Türkiye arasında ay yıldızlıları seçti. Ferdi, 52 kez Hollanda Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında oynadı ve 10 gol attı.

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