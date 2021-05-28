Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi
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Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi

Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Rus Arina Fedorovstseva ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in resmi hesaplarından yapılan paylaşıma büyük ilgi gösterildi. 7 bin civarında takipçisi olan Rus sporcunun transferi açıklandıktan sonra takipçi sayısı 28 bine yaklaştı. Taraftarlar, "Artık futbolla değil voleybolla ilgileniyoruz" paylaşımları yaptı.

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi ortalığı salladı. Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosuna dahil olan Rusyalı Arina Fedorovsteva, taraftarların dikkatini çekti. Transferin açıklandığı anda 7 bin civarında takipçisi olan Arina, kısa süre içinde 27 bin civarına ulaştı.

Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarın aklını başından aldı

İşte yeni transfer hakkında yapılan yorumlar:

Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi
Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi
Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarın aklını başından aldı
Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarın aklını başından aldı
Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarın aklını başından aldı
Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarın aklını başından aldı
Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarın aklını başından aldı
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