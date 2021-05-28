Fenerbahçelilere voleybolu sevdiren Rus transfer! Güzelliğiyle taraftarları büyüledi

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Rus Arina Fedorovstseva ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in resmi hesaplarından yapılan paylaşıma büyük ilgi gösterildi. 7 bin civarında takipçisi olan Rus sporcunun transferi açıklandıktan sonra takipçi sayısı 28 bine yaklaştı. Taraftarlar, "Artık futbolla değil voleybolla ilgileniyoruz" paylaşımları yaptı.