Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir
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Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir

22.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:17

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı ve İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, sarı lacivertli formayı giymek için gün sayıyror. Mesut'un 22. haftada oynanacak Çaykur Rizespor maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, pazar günü karantinadan çıkıyor. Dünyaca ünlü futbolcu, ilk iş olarak sağlık kontrolünden geçip, sözleşme imzalayacak.

Oyuncunun karantina sürecinin pazar günü sona ereceği öğrenildi. 32 yaşındaki yıldız, pazar günü sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Mesut'un pazartesi oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyme şansının bulunmadığı bildirildi.

Dünyaca ünlü yıldız, en iyi ihtimalle Çaykur Rizespor mücadelesinde maç kadrosuna alınabileceği gelen bilgiler arasında. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mesut için Fenerbahçe'nin kasasından toplam 10 milyon Euro çıkacak.

Yıldız oyuncu, sarı lacivertli takımda memleketi Zonguldak'ın plakası olan 67 numaralı formayı giyecek.

EROL BULUT: "KISA ZAMANDA ARAMIZDA OLACAK"

Teknik direktör Erol Bulut, dün oynanan Sivasspor maçı sonrası Özil ile ilgili yaptığı açıklamada, "Karantina süreci var o bittikten sonra aramıza en kısa zamanda katılacak. Zaten uzun bir süre karantinadan dolayı 10-12 gün çalışmadı. Aramıza geldiğinde 15-16 gün olacak, yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. İngiltere'de antrenman yaptığını biliyoruz. Sadece maç eksiği var, en kısa zamanda kendisini sahalarda aramızda göreceğiz inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçeli Mesut Özil, Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alabilir
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