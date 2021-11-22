"Fenerbahçeli futbolcular çok sevindi" diyen Necati Ateş'ten çarpıcı mesaj: Kadıköy'de göreceğiz

Süper Lig'in 13. haftası uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Necati Ateş hakeme ve sarı-lacivertli futbolculara tepki gösterdi.

Necati Ateş'in açıklamaları şöyle:

"BUNLARDA BİR ART NİYET ARIYORUZ BİZ"

"Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar. Attığımız golde madem çağırıyorsun. O da itme, bu da itme... Son dakikada Berkan'ın pozisyonu da itme. Bunlarda bir art niyet arıyoruz biz. Hocamız ceza yedi, biz ceza yedik. Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi.

"DIAGNE'NİN POZİSYONU GOL"

Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Son dakikadaki pozisyon %100 penaltı. Çağıracaksın ona da baktıracaksın. Hakem görecek onu. Gerçi gözünün önünde oluyor. İlk golde de bana göre yüzde 100 faul var. Kerem'in pozisyonunu çağırmıyorsan Diagne'nin pozisyonu da gol.

"OYUNU BİLMEDİKLERİ İÇİN OKUYAMIYORLAR"

Kırmızı kart pozisyonunda da artık avantaj bizde. Niye durduruyorsun maçı? Diagne aldı pozisyona gitti. Devamı yüksek ihtimal penaltı. Avantajı oynatsana bize. Oyunu bilmedikleri için okuyamıyorlar bazı noktalarda.

"ONLAR DA ÇOK FAZLA SEVİNDİLER"

Biz olayları yatıştırmaya çalıştık. Onlar da çok fazla sevindiler. Oyuncularımızın bazıları sinirlendi. Bakacağız, ikinci yarıdaki oradaki maçta inşallah kazandığımız maçta bakalım biz nasıl sevinç yaşayacağız göreceğiz

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