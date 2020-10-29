Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu
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Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu

29.10.2020 14:54 | Son Güncelleme: 29.10.2020 14:58
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu

Fenerbahçe'deki transfer sürecinden bahseden sarı lacivertlilerin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, Mert Hakan Yandaş'ı kadroya katarken çok zorlandıklarını söyledi.

Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Emre Belözoğlu, Haber Global'de transfere dair önemli açıklamalarda buulundu.

Transfer süreci hakkında konuşan Emre Belözoğlu, "Finans, hukuk, iletişim... Burada çok ciddi bir ekip var. Başkanımız, yönetim kurulu, Erol Hoca'mızın da dahil olduğu bir süreci yönettik. Oyuncu transfer ederken bir tek yeteneğine bakıp da oyuncular almayacaksınız. En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu" diye konuştu.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: En zorlandığımız tranfer, Mert Hakan oldu
Mert Hakan Yandaş

"YAPTIĞIM GÖREVİN TÜRKİYE'DE KARŞILIĞI YOK"

Yeni sportif direktör açıklamalarının devamında; "35'ten sonra kimi arasak "Alo ben Emre abin" oluyor. Doğum günü pastama bile yazmışlardı. Bir efsane oldu ama ben çok abartılacak bir şey yaptım gibi gelmiyor bana. Beni motive eden sözcükler yaptığın şu anki görevin Türkiye'de bir karşılığı yok dedi çoğu kişi" dedi.

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